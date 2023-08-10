Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ortağı olduğu Avrupa Birliği Horizon 2020'nin kentsel hareketlilik, erişilebilirlik ve bağlanabilirlik alanında çağrısı olan Era-Net Cofund Projesi kapsamında odak grup toplantısı düzenlendi.KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ortağı olduğu Horizon 2020 Era-Net Cofund Projesi kapsamında odak grup toplantısı gerçekleştirildi.

Kısa adı JUSTICE (Kapsayıcı Bir Şehir Modeli Elde Etmek için Kentsel Morfoloji, Zaman-Mekânsal, Sosyo-Bilişsel Erişebilirliğe Katılım Projesi) olan çalışma üç farklı ülkeden proje ortaklarıyla birlikte yürütülüyor.

Fransa’dan Strazburg, Belçika’dan Brüksel ve ülkemizden de Konya’nın yer aldığı projenin ortakları arasında Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Université de Strasbourg, Université Catholique de Louvain, Université libre de Bruxelles, Eurométropole de Strasbourg, Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles ve çeşitli sivil toplum kuruluşları yer alıyor. Ulusal paydaşlar arasında ise Namık Kemal Üniversitesi ve Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden akademisyenler, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi, Rumi Görme Engelliler Derneği ve Dosteli Derneği bulunuyor.

Proje kapsamında Konya’daki fiziksel engelliler, görme engelliler, yaşlılar ve ekonomik kısıtları bulunan dezavantajlı gruplar içinde yer alan 24 kişiyle otobüs ve tramvay gibi vasıtalarla toplu ulaşım yolculukları gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Dairesi ile Sağlık Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlıklarından yetkililerin, sivil toplum kuruluşlarından yöneticilerin, akademisyenlerin ve dezavantajlı grupların temsilcilerinin toplantıda hazır bulunarak karşılıklı olarak görüşlerini bildirdiler.

Toplantıda Strazburg ve Brüksel’de de aynı şekilde gerçekleştirilen çalışmanın karşılıklı analizi ve değerlendirmesi yapıldı. Toplam süresi 36 ay olan projenin yaklaşık 27 aylık süreci tamamlandı.