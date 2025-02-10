Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcuları uluslararası müsabakalarda adından söz ettirmeye devam ediyor. KONYA (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen 5 farklı ülkeden 82 sporcunun katılımı ile International Cleopatra Bech Criterium yarışı Alanya'da yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu Ramazan Yılmaz, 25 tur üzerinden toplam 42.5 kilometrelik yarış sonunda 1'nci olarak altın madalya kazandı. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen başarılı sporcu, genel sıralamada 25 puan toplayarak zirvedeki yerini korudu.

UCI faaliyet programında yer alan Grand Prix Aspendos UCI 1.2 Yarışı Alanya'da yapıldı. 130 kilometrelik zorlu yokuşların ve dik eğimlerden oluşan parkurda 6 farklı ülkeden 33 yabancı ve 33 Türk sporcunun mücadele ettiği yarışta Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Samet Bulut ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

