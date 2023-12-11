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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Metaverse teknolojisinde yetkin insan kaynağı geliştirmek ve yenilikçi teknolojilere teşvik amacıyla Kapsül Teknoloji Platformu’nda düzenlediği “Metathon Game Jam Yarışması” tamamlandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni gelişen teknolojilerle daha kapsayıcı, katılımcı ve verimli sonuçlar oluşturulması amacıyla şehircilik hizmetlerini daha etkin hale getirmek için metaverse teknolojisinden yararlanıyor.

Gelişen teknolojiyi takip eden, yenilikçi ve vizyoner tutumu ile “Blokzincir Tabanlı Metaverse Toplantı Uygulaması” geliştirerek Türkiye’de Meta evrenini kamusal alanda ilk kullanan yerel yönetim olan Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’da bu alandaki bilgi, birikim, farkındalık ve nitelikli insan kaynağı oluşturma hedefiyle birçok faaliyet yürütüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda “Metathon Game Jam Yarışması” düzenledi. Metaverse ve oyun dünyasına ilgi duyan her kesimden katılımcıya ilk gün; metaverse, iş modelleri, Metaverse’de sanat, oyun sektörü ve Web 3; ikinci günde oyun motoru ile bir workshop düzenlenerek oyun temellerinden bahsedildi.

Kapsül Teknoloji Platformu Zindankale Yerleşkesi’nde fiziki ve online olarak verilen 15 saatlik eğitimin ardından bu konudaki bilgi ve birikimi ortaya çıkarmak ve eğitim alan katılımcıları teşvik etmek amacıyla mentorler eşliğinde 48 saatlik düzenlenen Metaverse Oyun Geliştirme Maratonu düzenlendi. Bilim-kurgu temasıyla düzenlenen Türkiye'nin en önemli metaverse etkinliklerinden “Metathon Game Jam Yarışması”nda farklı disiplinlerden yarışmacılar kıyasıya yarıştı. Senaryo konsepti, mekanik ve oyun dinamikleri, yaratıcı tasarım, grafik kalitesi, görsel ve ses kalitesi ve tema entegrasyonu gibi birçok açıdan değerlendirilen projelerin kazananları belli oldu.

Büyük çekişmeye sahne olan yarışma sonunda; geliştirdikleri projeleri jüriye canlı olarak sunan takımların içinden “Apolyclipta” takımı birinci olurken, “Fazer Force” takımı ikinci, “Yzarc” takımı da üçüncü oldu.

Metaverse alanında yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, bu alana yönelik farkındalık yaratmak ve insan kaynağını geliştirmek amacıyla düzenlediği “Metathon Game Jame Yarışması” metaverse alanında kariyer yapmak isteyen gençlerin ilgi odağı oldu.