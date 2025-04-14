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CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Takımımız play-off yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Gençlerimizi gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda Pizzabulls Co Basket’i ağırlayan sarı siyahlı ekibi tebrik eden Başkan Altay, “Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 33. haftasında Pizzabulls Co Basket’i ağırlayan Konya Büyükşehir Belediyesporumuz, sahadan 96-84 galip ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, 33. haftasında Pizzabulls Co Basket’i ağırladı. KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor’u, 33. Haftasındaki karşılaşmasında yalnız bırakmadı.

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