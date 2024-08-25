Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sağlıklı yaşama katkıda bulunmak için sürdürdüğü Türkiye’nin en kapsamlı kişiye özel online spor eğitimlerinde yeni dönem kayıtları başlıyorKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, online spor eğitimlerinin pandemi döneminden bu yana sürdürüldüğünü belirterek, Türkiye’ye örnek olan uygulamayı sürdürdüklerini söyledi.

Online spor eğitimlerinin Konya’yla sınırlı olmadığına; programa Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından sporseverlerin de katılabildiğine değinen Başkan Altay, “Alanlarında uzman spor eğitmeni, doğum pilatesi eğitmeni, klinik pilatesi eğitmeni ve diyetisyenlerimiz ile eğitimler üç ay boyunca devam edecek. 16 yaş üstü tüm sporseverleri 26 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında ‘sporkonya.com.tr’ internet sitesi üzerinden kayıtlarını yaptırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMLER 16 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi Online Spor uygulamasında eğitimler, 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Kişiye özel online spor faaliyetinde eğitimler için kayıt yaptıran her üyeye ücretsiz diyetisyenlik hizmeti sunulurken ayrıca malzemeli- malzemesiz şeklinde de seçenekler sunulacak.

Online spor eğitimlerine, 16 yaş üstü tüm sporseverler 26 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında www.sporkonya.com.tr internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabiliyor.