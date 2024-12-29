Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılında da toplumun her kesiminden yüzbinlerce kişiye spor hizmeti sunuldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla Konya’nın her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da Türkiye’de öncü ve önder bir rol üstlendiğini vurguladı.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere sporu toplumun her kesimine yaymayı hedeflediklerini, bu kapsamda 2024 yılında da birçok spor organizasyonu gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Altay şunları söyledi:

“Merkez dışındaki 28 ilçemizde düzenlediğimiz spor okulları, bu yıl 20 bin çocuğumuzu sporla tanıştırdı. Yine farklı yaş gruplarının ve spor dallarının yer aldığı; Beyşehir, Cihanbeyli, Ereğli, Ilgın, Karapınar, Seydişehir, Çumra, Akşehir ve Kulu ilçelerimizde düzenlediğimiz spor şenliklerimiz 125 bin hemşehrimizin katılımıyla dikkat çekti. BESYO, Spor Lisesi, Spor Bilimleri Fakültesi, polislik, bekçilik ve askeri okullar tarafından açılan özel yetenek sınavlarına girmek isteyen öğrenciler için hayata geçirdiğimiz Parkur Konya’da bu yıl 3 bin gencimiz hayallerini gerçekleştirdi. Meram, Karatay, Karapınar ve Ereğli ilçelerimizden 3. sınıf öğrencilerinin katıldığı ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi ile 7.500 yavrumuza temel yüzme eğitimi sunduk. Şehrin spor potansiyelini daha ileri taşımayı hedefleyen ‘Spor Konya’ kamplarımız da 2024’te 37 bin 350 katılımcıya ev sahipliği yaptı.”

Yetişkinler için düzenledikleri spor organizasyonlarının da büyük ilgi gördüğünü dile getiren Başkan Altay, ”2024 yılında 4’üncüsünü düzenlediğimiz ‘Uluslararası Konya Yarı Maratonu’na 15 bin sporsever katıldı. Doğa yürüyüşü etkinliklerimiz de sağlıklı yaşam ve şehrin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen 3 bin 500 dogaseveri bir araya getirdi. Ayrıca pandemi döneminde başlattığımız ve her yıl ilginin arttığı kişiye özel online spor eğitimlerimizle 2024’te 9 bin sporsever uzaktan spor yapma imkanı buldu” ifadelerini kullandı.

Sadece 2024 yılında 220 binden fazla insana spor hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını paylaşan Başkan Altay, “Konya’mıza kazandırdığımız spor tesisleri ve organizasyon kapasitemizle ülkemizin önemli spor şehirlerinden birisi haline geldik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, sosyal hayata katılım sağlaması ve sporu bir yaşam tarzı haline getirmesi bizim en önemli önceliklerimizden biridir. Şehrimizi bundan sonra da sporun her alanında lider şehir yapma kararlılığımız artarak devam edecek” diye konuştu.

