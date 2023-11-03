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Konya Büyükşehir Belediyesi, tüm çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sağlık Gözetimi maddesi kapsamında tıbbi tetkiklerinin yapılması için Gezici İş Sağlığı Aracı ile hizmet vermeye başladı.KONYA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük coğrafi alanında Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla 31 ilçeye hizmet götüren Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk kez hayata geçirilen Gezici İş Sağlığı Aracı ile personele yerinde sağlık hizmeti sunarak hem zaman hem maddi tasarruf sağlayacak.

Gezici iş sağlığı aracının hizmete başlaması ile sahada yapılacak etkin ve planlı sağlık gözetimleri sayesinde meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışan sağlığının korunması ve iş kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca işe girişlerde yapılacak detaylı tetkikler ve muayene ile personelin işe uygunluğunun belirlenmesine de katkı sağlanacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gezici İş Sağlığı Aracında; akciğer radyografi çekimi, işitme testi, solunum fonksiyon testi, çalışan sağlığı açısından alınması gerekli olan biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji ve toksikoloji testleri için numune (kan, idrar, gaita, burun ve boğaz sürüntüsü ve benzeri) alma, göz fonksiyonları ölçümü, elektrokardiyografi (EKG) çekimi ile ilgili hizmetler veriliyor.

Gezici İş Sağlığı Aracı, aynı zamanda afet durumlarında ihtiyaç duyulan bölgelerde de sağlık hizmeti sunmak amacıyla tasarlandı.