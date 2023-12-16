Tahmini Okuma Süresi: dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Prof. Dr. Mustafa Kara’nın önemli şair ve yazarlardan seçtiği eserlerden meydana getirdiği “Kırklara Karışan Mevlana” kitabı yayımlandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlâna'nın düşüncelerini ve yaşamını anlatan eserin, şehrin kültür ve medeniyetine büyük katkı sağladığına dikkat çekerek, "Hazreti Mevlâna, bugün bütün dünyanın ve özellikle gönül coğrafyamızın yakından tanıdığı ve muhabbetle andığı arif zatlardandır. 750. Vuslat Yıldönümünde rahmet ve muhabbetle andığımız Hazreti Mevlâna'nın düşüncelerinin anlaşılması, hayatının bilinmesi yolunda Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız sayısız hizmetten biri de işte bu elinizdeki eserdir" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Kara'nın hazırladığı eserin, Mevlâna'nın sevgisiyle Konya kültürü ve medeniyetini nasıl şekillendirdiğine dair önemli bilgiler içerdiğini belirten Başkan Altay, Cumhurbaşkanlığı'nın “2023-750. Vuslat Yıldönümü Mevlâna Yılı” genelgesi çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaların şehir için hayati önem taşıdığını da vurguladı.

Eserin yayımında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Altay, Mevlâna'nın anlaşılması ve şehrin gelişmesi yolunda yapılan her türlü çalışmanın çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Hz. Mevlana'nın vefatının 750. sene-i devriyesi dolayısıyla özel olarak hazırlanan kitap, 17 Aralık'ta Konya'da ziyarete gelenlere ücretsiz olarak dağıtılacak.