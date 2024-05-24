Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın 31 ilçesinde yaşayan gaziler ile şehit ve gazi ailelerinin evlerine her hafta düzenli olarak ziyaret gerçekleştiriyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelinde yaşayan şehit ve gazi ailelerini düzenli olarak ziyaret ederek evlerine misafir oluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Müdürlüğü personelleri her hafta düzenledikleri ziyaretler kapsamında gaziler ile gazi ve şehit aileleriyle buluşuyor.

Şehit ve gazi derneklerinden katılımın da olduğu ziyaretler kapsamında Mayıs ayında ilk olarak Akşehirli Şehit Sinan Aktay’ın babası Salih Aktay ve annesi Navruz Aktay ile Kore gazilerimizden 93 yaşındaki Kazım Çetinkaya ve ailesi Akşehir’deki evlerinde ziyaret edildi.

Geçtiğimiz hafta Ilgın İlçesinde ikamet eden, Şehit Hasan Çatal’ın babası Zekeriya Çatal ile 93 yaşındaki Kore Gazisi Rahmi Çiğil ve ailesi, 94 yaşındaki Kore Gazisi Aybaş Yaman ile ailesi evlerinde ziyaret edildi.

Ziyaretler kapsamında bu hafta ise, Güneysınır ilçesinde Şehit Ahmet Kurt’un babası Mehmet Kurt, şehidin annesi Esmehan Dinç ve 94 yaşındaki Kore Gazisi Durali Akyamaç’ın evlerine misafir olundu.

BAŞKAN ALTAY: “ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ MİLLETİMİZE EMAMET”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyük bir cesaret ve özveriyle vatan için canını ortaya koyan kahraman gazilerin ve şehitlerin milletimizin gönlünde eşsiz bir yeri olduğunu belirterek, onların ailelerinin de milletimize emanet olduğunu vurguladı.

Gaziler ile şehit ve gazi aileleri için ne yapılsa az olduğunu kaydeden Başkan Altay, belediye olarak 31 ilçedeki şehit ve gazi evlerini ziyaret ederek misafir olduklarını, onlara teşekkür ve minnet duygularını ifade ettiklerini söyledi.

Gaziler ile şehit ve gazi aileleri de 2019 yılında başlayan ve iki yıldır her hafta düzenli olarak devam eden ziyaretler dolayısıyla duydukları mutluluğu dile getirerek, hatırlanmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti. Projede emeği geçenlere teşekkür eden aileler, kapılarının her zaman misafire açık olduğunu belirtti.