Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleri ile birlikte şehir merkezinde ortak uyguladıkları Sosyal Kart Projesi kapsamında 2024 yılında 31 ilçedeki 143 bin 464 haneye; 339 milyon 780 bin lira destek sağladıklarını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Kart uygulaması ve eğitim desteği kapsamında Konya genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve öğrencilere 2024 yılında da desteğini sürdürdü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 31 ilçede yürütülen Sosyal Kart Projesi’nin sadece bir yardım aracı olmadığını, aynı zamanda sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birisini temsil ettiğini dile getirdi.

Konya Modeli Belediyeciliğin en önemli sacayaklarından birisinin sosyal belediyecilik hizmetleri olduğunun altını çizen Başkan Altay, “Şehrimizin hiçbir noktasında ihtiyaç sahibi kimseyi bırakmamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu doğrultuda 2024 yılında, Selçuklu, Karatay ve Meram belediyelerimizle birlikte 143 bin 464 haneye; 339 milyon 780 bin lira tutarında Sosyal Kart desteğinde bulunduk” dedi.

130 BİN ÖĞRENCİYE 93 MİLYON 608 BİN LİRA DESTEK

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl 31 ilçede ilkokul, ortaokul, lise eğitim desteği ve üniversiteye hazırlanan 12. sınıflar ile mesleki eğitim desteği için de yaklaşık 130 bin öğrenciye 93 milyon 608 bin lira destekte bulunduklarını kaydeden Başkan Altay, bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik su faturası ve ulaşım desteğinin de ayrıca devam ettiğini dile getirdi. Aile ve Kadın Destek Merkezi ile 1.300 kişiye danışmanlık hizmeti verdiklerini de kaydeden Başkan Altay, “Engellilerimize ve yaşlılarımıza yönelik bir yılda 4 bin kez hizmet sağlayarak büyüklerimizin yanında olmaya devam ettik. Konya olarak sosyal belediyecilikte de öncü ve önder olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.