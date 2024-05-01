Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya merkezde yeni caddeleri hayata geçirirken mevcut caddelerde de standardı yükseltmek için çalışıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Malas Caddesi’nde başlattıkları kaldırım düzenleme çalışmasının ardından caddede asfaltı da yenileyeceklerini söyledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Malas Caddesi’nde standardı yükseltmek için çalışma başlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın önemli ana arterlerinden olan, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Malas Caddesi’nde düzenleme ve asfalt yenileme çalışması başlattıklarını ifade etti.

Konya'da şehir içi trafiği rahatlatmak için yeni caddeler inşa ettiklerini hatırlatan Başkan Altay, mevcut caddelerde de yaya kaldırımı ve asfalt kalitesini yükseltmek için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Altay, “Malas Caddesi’nde başlattığımız cadde estetiğini artıracak düzenlemeyle vatandaşlarımız daha modern ve düzenli bir çevreye kavuşacak. Ayrıca kaldırım düzenlemesini tamamladıktan sonra bölgede sıcak asfalt çalışması yapacağız. Yaya ve araç trafiğinin daha güvenli hale gelmesi için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

