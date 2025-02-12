Konya Büyükşehir Belediyesi Kariyer Destek ve Eğitim Merkezi tarafından yürütülen Pergel Fellowship Programı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi iş birliğiyle yapay zeka ve siber güvenlik konularında önemli bir eğitim etkinliğine ev sahipliği yaptı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Kariyer Destek ve Eğitim Merkezi (KADEME) liderliğinde, Pergel Fellowship Programı kapsamında yapay zeka ve siber güvenlik konularında önemli bir eğitim düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi iş birliğiyle Kapsül Teknoloji Platformu’nda gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılar alanında uzman isimlerle bir araya gelerek teknolojinin bugünü ve geleceği hakkında kapsamlı bilgiler edindi.

Programın ilk oturumunda Dr. Melike Palsü Kurt, “Yapay Zekâya Giriş ve Temel Kavramlar” başlıklı eğitiminde yapay zekânın tarihçesi, temel bileşenleri ve kullanım alanları üzerine kapsamlı bir sunum yaptı. Veri ön işleme süreçleri, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve doğal dil işleme gibi kavramların ele alındığı bu oturumda, yapay zekâ teknolojilerinin hayatımıza nasıl entegre olduğu üzerine önemli bilgiler paylaşıldı.

İkinci eğitimde ise Dr. Metehan Güzel, “Yapay Zekâda Yeni Ufuklar: Genel Yapay Zekâ Ne Kadar Uzakta?” başlığıyla Genel Yapay Zekâ (AGI) kavramını detaylandırdı. Günümüz yapay zekâ uygulamalarından farklı olarak, AGI’nin insan gibi düşünebilen ve karar alabilen sistemler yaratma hedefi taşıdığı vurgulandı. Eğitimin ilerleyen bölümlerinde, AGI’ye ulaşma yolunda yaşanan bilimsel ve teknolojik zorluklar ile bu alandaki güncel gelişmeler tartışıldı.

Günün son oturumunda da Seda Bolat, “Gerçek Hayatta Siber Güvenlik” eğitimiyle siber tehditler, siber saldırı türleri ve korunma yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kariyer Destek ve Eğitim Merkezi tarafından yürütülen Pergel Fellowship Programı, yapay zeka ve siber güvenlik gibi dijital çağın en kritik alanlarında farkındalık oluşturmaya, gençleri dijital dönüşümün gerekliliklerine hazırlamaya ve onları geleceğin teknoloji dünyasına kazandırmaya devam ediyor.