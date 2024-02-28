Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yunak ve Tuzlukçu’da vatandaşlarla buluşarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunak’a kazandırılan itfaiye merkezinin açılışını yaptı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yunak ve Tuzlukçu’da vatandaşlarla bir araya gelerek, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yunak İtfaiye Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yunak itfaiyesinin Büyükşehir standardına getirildiğini vurgulayarak mevcut binasıyla, personeliyle, araçlarıyla ihtiyaç olması halinde Büyükşehir Belediyesi’nin gücünü gösterecek bir tesisi güncel bedelle 16 milyon liralık bir maliyetle Yunak’a kazandırdıklarını söyledi.

BÜYÜKŞEHİR YUNAK’A SON 5 YILDA 836 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTI

Son dönemde Yunak’a yapılan yatırımlardan bahseden Başkan Altay “KOSKİ vasıtasıyla 5 yılda güncel bedelle 174 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. 13 kilometreyi aşkın kanalizasyon hattı, 66 kilometre içe suyu hattı, içme suyu isale hatları, depo tadilatları, yol bakım çalışmalarına 5 yılda 392 milyon lira harcandı. Şu ana kadar ilçelerimiz içerisinde en fazla yol yaptığımız ve en fazla parke yaptığımız yer Yunak ilçemiz. Tabi bu eksiklerin bittiği anlamına gelmiyor. Bundan sonra da eksikleri tamamlamak için büyük bir gayret içerisinde olacağız. 33 bin ton sıcak asfalt kullandık. 116 kilometre mahalle yolu yaptık. 1.360 rotmix kullandık ve 338 bin metrekare parke taşı yaptık. Yapı çalışmaları, tarımsal destekler, kültür, sosyal desteklerle birlikte güncel bedelle Yunak’ımıza 836 milyon liralık yatırım gerçekleştirmiş olduk” ifadelerini kullandı.

Her zaman Yunak’ın arkasında olduklarını, Şehir Konağı’na en kısa sürede başlayacaklarını ve hastane için de üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarının müjdesini veren Başkan Altay, “Uzaklık ve yakınlık izafidir. Mesafe uzak olabilir ama bizim gönlümüz Yunak’ın hep yanında, bundan sonra da olmaya devam edecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Allah’ın izniyle verdiğimiz her sözü bugüne kadar yerine getirdik. Yapamayacağımız hiçbir şeye söz vermedik. Buradan söz verdiklerimizi de yapmak için gece gündüz çalışacağımıza emin olabilirsiniz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

DUALARLA AÇILDI

Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Tevfîk Tığlıoğlu ve Yunak Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Erşan’ın da katıldığı törende konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Yunak İtfaiye Merkezi’nin açılışı dualarla yapıldı.