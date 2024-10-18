Konya’nın “Akıllı Şehircilik” alanındaki uygulamalarına liderlik eden Konya Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen Akıllı Şehirler Fuarı’na katıldı. Dünyanın 230 farklı şehrinden katılımın olduğu fuarda Konya Büyükşehir’in hayata geçirdiği; yenilikçi, erişilebilir, sürdürülebilir ve çevre dostu Akıllı Şehir projeleri ilgi gördü. Fuarda, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2022-2030 Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası kapsamında planladığı projeler de katılımcılarla paylaşıldı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Akıllı Şehir Uygulamaları, Güney Kore’de düzenlenen Akıllı Şehirler Fuarı’nda (Smart Life Week) dünyaya tanıtıldı.

Güney Kore’nin başkenti Seul'de dünyanın 230 farklı şehrinden 20 binden fazla katılımcının yer aldığı Akıllı Şehirler Fuarı, farklı coğrafyalardan yenilikçi, sürdürülebilir ve çevre dostu Akıllı Şehir projelerini bir araya getirdi.

Madrid, Londra, Paris gibi Avrupa’nın önemli şehirlerinin de yer aldığı fuara katılan Konya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Akıllı Şehir Uygulamaları ile 2022-2030 Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası kapsamında planladığı projeleri katılımcılarla paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait tanıtım standının ilgi gördüğü fuarda “Medeniyet ve şehirleşme bu topraklarda başladı” sloganı ile Çatalhöyük’ten 2030’a kadar Konya’nın Akıllı Şehir yolculuğu anlatıldı.

Konya’nın erişilebilirlik, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve çevre dostu Akıllı Şehir anlayışına vurgu yapılan fuarda, Konya’da vatandaşların hizmetine sunulan uygulamaların yanı sıra 2030’a kadar yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verildi. İnsan ve çevre odaklı bir Akıllı Şehir anlayışını benimseyen Konya projeleri, fuara katılan bireysel ve kurumsal katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hayata geçirdiği birçok uygulama ve çözümle 2030 Akıllı Şehir Vizyonu ile Seul-WeGo 2023 Akıllı Şehir Liderlik Ödülü’ne layık görülmüştü. Alınan bu ödül sayesinde Seul Büyükşehir Yönetimi ve WeGo organizasyonu aracılığıyla Smart Life Week kapsamında organize edilen fuarın yanı sıra Konya’dan iki uzmana da Seul Human Resource Development Center (SHRDC) tarafından çevrimiçi ve çevrimdışı eğitimler ve teknik gezi imkanı sunuldu.

2023 Seul Akıllı Şehir Ödülü kazananı Amerika, İrlanda, Danimarka, Malezya, Endonezya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam ve Kazakistan gibi ülkelerden katılımın olduğu organizasyonda şehirlerin Akıllı Şehir Stratejileri kapsamında ilgili kurumsal tanıtım sunumları ile görüş alışverişinde bulunulan çalıştaylar gerçekleştirildi. Sonrasında Seul’de yer alan Trafik Yönetim Sistemi’nden CCTV Şehir Kameralarına, Yapay Zeka ve Robot Müzesi’nden Otonom Araç Uygulamasına kadar birçok tanıtım yapıldı.

Uluslararası organizasyonlarda büyük beğeni ile takip edilen Konya’nın “Akıllı Şehircilik” alanındaki faaliyetleri, ortaya koyulan vizyon ve yapılan planlamaların şehrin gelişimi, hayat kalitesinin artırılması ve dünya trendlerini takip edebilme açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.