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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ve yönetimi Konya Çimento’nun misafiri oldu. ASKON Başkan Yardımcısı Ali Umur ve Konya Hazır Beton Genel Müdürü Ali Umur heyeti fabrikada misafir etti.KONYA (İGFA) - Konya Hazır Beton Genel Müdürü Ali Umur, yemek ikramı sonrasında yaklaşık 40 kişilik heyete çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ev sahipliği için teşekkür eden ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, Konya Çimento’nun ve Konya Hazır Beton’un Konya için büyük değer olduğunu söyledi.

Başkan Sinacı, “Bugün bizi misafir eden Konya Hazır Beton Genel Müdürü Ali Umur beye teşekkür ederiz. Konya Çimento ve Konya Hazır Beton Vicat Grub’un Şehrimizdeki değerli yatırımlarından. Konya Çimento firmamız şehrimize büyük katkılar sunan, istihdam, sosyal sorumluluk her alanda faydalı bir firmamız. İstanbul Sanayi Odası Türkiye’nin en büyük şirketleri araştırmasında ilk 1000’de yer alması da ayrı bir gurur. Bugün Konya en ucuz hazır betonun olduğu şehir ise bu Konya Çimento’nun sayesinde. Böylesine firmalarımızın artması için ASKON olarak biz de itici güç olmaya devam edeceğiz” dedi.

Heyete katılımlarından dolayı teşekkür eden Konya Hazır Beton Genel Müdürü Ali Umur da, ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, şehre değer katmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.