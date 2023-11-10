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Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle “Medeniyet Okulu Projesi” kapsamında kurulan Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nde ikinci kez başkanlık seçimi yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nde mevcut başkanın görev süresinin dolmasının ardından yeni başkan ve yönetim kurulu yapılan seçimle belirlendi.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde düzenlenen program, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra adaylar seçim öncesinde konuşmalar yaparak, projelerinden bahsetti.

Mevcut başkanın görev süresinin dolmasının ardından yapılan seçimde Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin yeni başkanı ve yönetim kurulu belirlendi. Üç adayın yarıştığı ve büyük heyecana sahne olan seçimi, Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ortaokul bölümü 6. sınıf öğrencisi Talut Kerem Cengiz kazanarak Çocuk Meclisi’nin yeni başkanı seçildi.

Seçimi kazandıktan sonra bir konuşma yapan Cengiz, çok mutlu olduğunu belirterek, “Üyelerimizin oylarıyla tam bir demokrasi içerisinde seçimi kazandık. Meclisi elimden geldiği kadar iyi yönetmeye çalışacağım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu noktada hiçbir üyemizin şüphesi olmasın” dedi. Cengiz öğrencilere böyle bir imkan sağladığı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a da teşekkür etti.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Medeniyet Okulu Projesi kapsamında kurulan Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi; ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin şehir yönetimine katılımlarını sağlamayı, çocukların öz güvenini geliştirmeyi ve temsil kabiliyetlerini artırmayı amaçlıyor.