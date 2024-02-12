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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Medeniyet Okulu Projesi kapsamında; başarılı, girişimci ve proje geliştirebilme yeteneğine sahip 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşturulan Çocuk Meclisi'nde Proje Yarışması Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nde Proje Yarışması Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Talut Kerem Cengiz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak faaliyetler hakkında meclise bilgi verildi.

Toplantının gündeminde, Konya’nın 31 ilçesinde çocuklar için yapılabilecek projelerin ele alınması ve yeni projelerin yapılabilmesi için düzenlenen proje yarışmasının tanıtımı yer aldı.

Kendilerine sunulan imkanlar dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür eden Çocuk Meclisi Başkanı Cengiz, Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin kendileri için eşsiz bir tecrübe olduğunu ifade etti.

Toplantıda, proje yarışması tanıtımı için yapılan sunumun ardından öğrencilerin soruları cevaplandı. Daha sonra her ilçeden seçilen bir temsilci öğrenci, Çocuk Meclisi’nden beklentilerini belirtmek üzere hazırladıkları metinleri kürsüde sözlü olarak dile getirdi.

Toplantı sonrasında ise öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’yı ve Kılıçarslan Meydanı’nda bulunan Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’nı gezdi.

ÇOCUK MECLİSİ BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, başarılı, girişimci ve proje geliştirebilme yeteneğine sahip 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşuyor.

Çocuk Meclisi; öğrencilerin milli ve kültürel değerleri kavramalarını sağlayacak etkinlikler yürütmek, okullarda çevreye duyarlı bilinçli nesiller yetiştirilmesi sağlamak, şehrin sorunlarını araştırmak ve elde edilen sonuçları Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na sunmak amacıyla kuruldu.