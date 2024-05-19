Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hayata geçirilen Çocuk Meclisi’nde dönemin son meclis toplantısı yapıldıKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi dönemin son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Talut Kerem Cengiz, yaptığı konuşmasında yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin kendileri için benzeri görülmemiş bir tecrübe oluşturduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Çocuk Meclisi Proje Yarışması’nda ödüllerin verildi. Yarışmada; Akıllı Duraklar projesiyle Hüyük birinci, Obezite İçin Elele projesiyle Selçuklu ikinci, Dijital Muhafız projesiyle Kadınhanı üçüncü, Uçan Denetmenler projesiyle Beyşehir dördüncü oldu.

Meclis toplantısı sonrası dönem sonu etkinlikleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Beyşehir Atabey Gençlik Kampı’na giden öğrenciler, birbirinden eğlenceli ve öğretici oyunlarla doyasıya eğlendi.

Atabey Gençlik Kampı’ndaki etkinlikleri çok beğendiklerini, kaliteli zaman geçirdiklerini ve yeni arkadaşlıklar edindiklerini ifade eden öğrenciler, kendilerine sunulan imkanlar için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

ÇOCUK MECLİSİ BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, başarılı, girişimci ve proje geliştirebilme yeteneğine sahip 6. ve 7. Sınıf öğrencilerinden oluşuyor. Çocuk Meclisi; öğrencilerin milli ve kültürel değerleri kavramalarını sağlayacak etkinlikler yürütmek, okullarda çevreye duyarlı bilinçli nesiller yetiştirilmesi sağlamak, şehrin sorunlarını araştırmak ve elde edilen sonuçları Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na sunmak amacıyla kuruldu.