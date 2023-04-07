Konya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Ereğli Kent Meydanı’nda bulunan 100 dükkanın cephe iyileştirme çalışmalarını başlattı.

Ereğli Meydanı’nda düzenlenen iş başlangıç programında konuşan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Selçuklu ve Osmanlı mirası olan bölgenin bu dokunuşla çok ciddi manada mesafe alacağına inandığını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek bir günde güzel bir başlangıç yapacaklarını dile getirerek, Ulu Camii’nin bulunduğu alan ve restorasyonunu yaptıkları Rüstem Paşa Kervansarayı’nın Ereğli’nin kalbi ve ticaretin en önemli merkezi olduğuna vurgu yaptı. Bölgede ticaretin yeniden canlanması ve cephenin Ereğli’ye yakışır hale gelmesi için çalıştıklarını belirten Başkan Altay, “Aslında şöyle bir geçmişe dönersek, bu çalışmalar Konya Bedesteni’nde başladı. Sonra Akşehir’de çalışmalar yürüttük. Şimdi Ereğli’de inşallah yapıyoruz. Tabii Ereğli, merkezin dışındaki en büyük ilçemiz. Bugüne kadar çok önemli hizmetler yürüttük; hem altyapıyla ilgili hem üstyapıyla ilgili. Bugün önemli bir başlangıç yapacağız" dedi.

“KONYA OLARAK HATAY’DA ACILARI DİNDİRMEK İÇİN ÇABA SARF ETTİK”

Başkan Altay, “Hem Konya’da bulunan hem deprem bölgesinde bulunan afetzedelerin sorunlarını çözmek için gece gündüz demeden gayret ettiklerini belirterek, “Konya özellikle Hatay’da yaptığı çalışmalardan sonra tüm Türkiye’nin takdirini kazandı. Belki Büyükşehir Belediyesi olarak biz öne çıktık ama her zaman ifade ediyorum; bu bir Konya başarısıdır. İlçe belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, milletvekillerimiz, teşkilatlarımız hep beraber orada acıları dindirmek için çaba sarf ettik. Oradaki işlerimiz biraz hafifledi, şimdi şehrimizdeki önemli hizmetlerin hem başlangıçlarını hem de açılışlarını inşallah gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

“İNŞALLAH EREĞLİ ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK”

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Ereğli’nin bir şehir olduğunu ifade ederek, “Bir bölgenin çevresiyle beraber dinamik gücü. Burada tarih var. Burada turizm var. Burada tarım var. Burada İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan ulaşım güzergahı var. İnşallah Ereğli çok daha güzel olacak. Cumhur İttifakıyla bir ve beraber olacak. Önümüzdeki günler önemli günler. Allah’ın izniyle, milletimizin dua ve desteğiyle çok daha büyük işler başaracağız. Yeter ki birlik ve beraberliğimiz bozulmasın. Emperyalizmin, küresel güçlerin oyunlarına gelmeyelim. Okyanus ötesinin tezgahlarına düşmeyelim. Bu milletin sırtını kimse yere getiremeyecek. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ereğli Belediye başkanımıza, ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

1.ETAP’TA 100 DÜKKAN İHYA EDİLECEK

1. etap çalışmaları 50 parsel üzerindeki 36 yapıyı ihtiva eden; 100 dükkânı ve 1 dernek binasını kapsıyor. Toplam inşaat alanı 17.311 metrekare olan Kent Meydanı Cephe İyileştirme Çalışmasının 1. Etabı için 95 milyon 500 bin liralık bir kaynak ayrıldı.