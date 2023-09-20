Gençlerin sporla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla ilçelere halı sahalar kazandıran Konya Büyükşehir Belediyesi, Ereğli’deki 8 okula halı saha kazandırdı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi gençlere spor yapma imkanı sağlamak amacıyla ilçelere halı sahalar kazandırmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla şehir genelinde spor ve gençlik faaliyetleri alanında önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Şehirleri imar ve inşa ederken içindeki nesli ihya etmenin de büyük önem taşıdığına dikkati çeken Başkan Altay, şunları kaydetti:

“Spor Konya başlığı altında; Online Spor, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Sokakta Spor, Doğa Yürüyüşleri, Doğa Kampı, Spor Okulları, Parkur Konya, Uluslararası Konya Yarı Maratonu, Bisiklet Şehri Konya ve Halk Oyunları Ligi gibi birçok başlıkta önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bunların yanında Konya’da amatör sporun gelişmesini ve gençlerimizin sporla iç içe olmalarını da çok önemsiyoruz. Bu kapsamda Ereğli ilçemizdeki 8 okulumuza 6,4 milyon maliyetle açık halı saha kazandırdık. Halı sahalarımız yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte gençlerimize hizmet vermeye başladı. Şehrimiz ve ilçemiz için hayırlı olsun. Yarınımızın teminatı öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

EREĞLİ’DE 8 OKULA AÇIK HALI SAHA

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli’de yapımları tamamlanan okullar şu şekilde: “Şehit Ramazan Aydoğan Anadolu Lisesi, Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ereğli Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya Ereğli Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu, Halit Kalkan İlköğretim Okulu, Türkmen İlkokulu, Gazi İlkokulu.”

