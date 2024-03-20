Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli’ye kazandırılacak Kamyon Garajı’nın temeli törenle atıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli’ye kazandırılacak Kamyon Garajı’nın temeli AK Parti Konya Milletvekilleri Meryem Göka ve Latif Selvi’nin katılımıyla atıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Biz el ele yürüyoruz, birlikte yürüyoruz. Ereğli’nin geleceği için Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte yürümek gibi bir mecburiyetimiz var. Bunu değerlendirdiğimizde de inşallah çok daha güzel işler yapılacağını görüyoruz” diyerek temeli atılan kamyon garajının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

“51 MİLYON 889 BİN LİRAYA MAL OLACAK”

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, projenin Ereğli’nin kamyon parkı ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk etapta 100 TIR kapasiteli olarak tasarlandığını ancak ihtiyaç doğrultusunda kapasitenin artırılabileceğini belirterek, “16.660 metrekare alan üzerine yapılacak kamyon garajı güncel bedelle 51 milyon 889 bin liraya mal olacak. Yeni dönemde daha güçlü bir şekilde Ereğli için yükseliş vaktidir. 31 Mart seçimleri bu yükseliş için milad olacak” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka ise Ereğli’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, Ereğli’nin her şeyin en iyisine layık olduğunu söyledi.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Erol ve MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ın da katıldığı programında konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Ereğli Kamyon Garajı’nın temeli dualarla atıldı.