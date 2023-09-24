Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenecek 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali hakkında basın toplantısı gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen toplantıda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu’nun kültür ve medeniyet başkenti Konya’nın, Çatalhöyük’le başlayan tarih yolcuğunu yaklaşık on bin yıldır aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Başkan Altay, “Beşiklik ettiği her bir medeniyetin kadim değerleriyle yükselen, 200 yıl boyunca Selçuklu’ya başkentlik yapan ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Şems-i Tebrîzî, Sadrettin-i Konevi ve Nasreddin Hoca gibi âlimlerin evi olan bir şehirde yaşıyoruz. Tüm bu değerlere aynı anda ve aynı yerde sahip olmak, her bir Konyalı için büyük gurur kaynağıdır. Tarih boyunca kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma noktası olan Konya’mız; aynı zamanda barışın, hoşgörünün ve kardeşliğin şehri de olmuştur” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

“ŞEHRİMİZ BİR KEZ DAHA MİSTİK MÜZİK FESTİVALİ İLE FARKLI KÜLTÜRLERİN BULUŞMA NOKTASI OLUYOR”

“Konya, dün olduğu gibi bugün de aynı misyonunu ve aynı güzelliklerini sürdürmeye devam ediyor” diyen Başkan Altay, “Şehrimiz, bu yıl 20’incisi düzenlenen Mistik Müzik Festivali ile bir kez daha farklı kültürlerin kardeşlik duyguları için buluşma noktası oluyor. Dünya halklarının geleneksel mistik müziklerini; barışın, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin şehri Konya’da bir araya getiren Mistik Müzik Festivali, alanında tüm dünyada tanınan ve saygı gören bir festivaldir” ifadelerini kullandı.

Festival sayesinde, mistik müzik gibi yüreklere dokunan bir sanat dalının eşsiz yansımalarına hep birlikte şahit olacaklarını kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: “Orta Asya’dan, Afrika’ya ve Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyanın izlerini taşıyan mistik müziğin esintileriyle ruhumuzu dinlendireceğiz. Aynı zamanda pek çok farklı etkinlikle de hem aramızdaki gönül köprülerini hem de sanat anlayışımızı daha da güçlendireceğiz. Bu nedenle bu organizasyon; bir müzik festivali olmasının çok ötesinde; farklı coğrafyalardan ve farklı kültürlerden gelen kardeşlerimizin, tüm dünyaya barış ve hoşgörü mesajı verdiği bir buluşma olacaktır. Festivalimiz ayrıca; farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve birlikte yaşama konusundaki inancımızı pekiştirmek için eşsiz bir fırsattır” değerlendirmesini yaptı.

MEVLANA MEYDANI’NDA 250 SEMAZEN AYNI ANDA SEMA GERÇEKLEŞTİRECEK

30 Eylül’e kadar sürecek 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali’nin; Türkiye başta olmak üzere Afrika’dan, Orta Doğu’dan ve Türk coğrafyalarından gelen grupların ve sanatçıların katılımıyla birbirinden özel konserlere ve etkinliklere sahne olacağını paylaşan Başkan Altay, “Konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar çok sayıda etkinliğin yer alacağı festivalin açılışını bugün saat 17.00’de Mevlana Meydan’ında yapacağız. Açılış etkinlikleri; Ahmet Özhan’ın sanat yönetmenliğini yaptığı tasavvuf musikisi konseriyle başlayacak. Açılışın hemen ardından saat 18.00’de 250 semazenin aynı anda gerçekleştireceği ve hepimizin yüreğinde iz bırakacak çok güzel bir sema ayini icra edilecek. “Mevlana Gülşenine Davet Asitanede 250 Semazen ile Sema” ayini, yarın saat 17.00’de de gerçekleştirilecek” ifadelerine yer verdi.

“2024’TE MEVLANA YILINI EN GÜZEL ŞEKİLDE KUTLAYACAĞIZ”

Başkan Altay son olarak bu yıl Hz. Mevlana’nın 750. Vuslat Yıl Dönümü olduğunu anımsatarak, “2023 yılı, Cumhurbaşkanımız tarafından “Mevlana Yılı” ilan edilmişti. Şeb-i Arus’un 750’nci yılını kutluyoruz. Maalesef deprem nedeniyle yıl içerisinde gerekli etkinlikleri çok fazla yapamadık ama bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde inşallah 2024 yılı Nisan sonuna kadar bu programlara devam ederek Mevlana yılını en içten en güzel şekilde hep birlikte kutlayacağız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise bu yıl 20’ncisini düzenleyecekleri Mistik Müzik Festivali’nin hayırlara vesile olmasını ve güzel bir etkinlikler dizisi olmasını temenni ederek konuşmasına başladı.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ’Nİ 2028’E KADAR 35 İLİMİZE YAYACAĞIZ

2021 yılı itibariyle dünyanın en büyük kültür festivallerinden birisi olan ‘Kültür Yolu Festivalleri’ni İstanbul Beyoğlu’nda başlattıklarını anımsatan Bakan Yardımcısı Alpaslan, “Bu yıl 11 ilimizde bunları gerçekleştirmekteyiz. İnşallah 2028’e kadar 35 ilimize yayacağız bunları ve daha sonra 81 ilimizde Kültür Yolu Festivalleri’ni her yıl düzenleyerek dünyanın en büyük festivallerini gerçekleştirmiş olacağız. Bu alanda bir markalaşma yoluna gitmekteyiz. Bu da derin, kadim kültürümüzün, sanatımızın, sanatçılarımızla ve tüm sanatseverlerle buluşturulması anlamına geliyor” diye konuştu.

“MEVLANA’YI ÖZE ALAN PROGRAMLAR ÇERÇEVESİNDE İCRA EDİLECEK”

2023’ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Mevlana Yılı’ ilan edildiğini anımsatan Alpaslan, “Yine UNESCO, aynı şekilde bu yılı ‘Mevlana Kültür Yılı’ ilan etti. Biz de bu değerden yola çıkarak bu yıl, Konya’da yapacağımız kültürel etkinlikleri bu başlığı da dikkate alarak gerçekleştirmekteyiz. Uğur Başkanımızın da ifade ettiği gibi Mistik Müzik Festivali çerçevesindeki etkinliklerimiz Mevlana merkezli ve Mevlana’yı öze alan programlar çerçevesinde de icra edilecek. Konya’mızın, ülkemizin çok büyük bir değeri olan dünyanın, insanlığın büyük bir değeri olan Mevlana da bu vesileyle yine tüm insanlarımız tarafından anılmasına vesile olacak. Çok güzel sanatsal eserleri bir hafta boyunca Konya’mızda izleyeceğiz. Binlerce sanatçımız görev alacak. yüz binlerce sanatsever, kültürsever bunları izleyecek. Adeta Konya’mızda bu hafta boyunca bir kültür sanat şöleni yaşayacağız. Konya’mız için ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Mistik Müzik Festivali’ni Konya Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte yaptıklarını da belirten Alpaslan, emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür ederek, Konya için çok güzel bir kültür-sanat şölenini izlemiş olacaklarını sözlerine ekledi.

KARATAY MEDRESESİ’NDE SERGİLENEN “SELÇUKLU KOSTÜMLERİ SERGİSİ” GEZİLDİ

Bakan Yardımcısı Alpaslan ve Başkan Altay daha sonra Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Selçuklu Kostümleri Sergisi’ni gezdi. Sergi, 30 Eylül'e kadar Karatay Medresesi’nde her gün sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.