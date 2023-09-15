Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Balkan ülkelerinde düzenlenen Genç KOMEK Yaz Okulu coşkulu kapanış programlarıyla yaz dönemini geride bıraktı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin marka haline gelen birimlerinden KOMEK’in Balkanlar’da yıllardır yetişkin eğitimi verdiğini, son üç yıldır da çocuk ve genç eğitiminde faaliyet yürüttüğünü anımsattı.

Bu yıl Balkan ülkelerinde Genç KOMEK Yaz Okulu’na katılan 7-14 yaş aralığındaki 1.000’den fazla öğrencinin eğitimlerini başarıyla tamamladığını kaydeden Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde öğrencilerimize her yaz Genç KOMEK Yaz Okulu ile Dinimiz ve Değerlerimiz, Sanat ve Spor ana başlıkları başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitimler veriyoruz. Genç KOMEK Yaz Okulumuzu Balkanlar’da da aynı coşku ve heyecanla gerçekleştirdik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya’da yaşayan öğrencilerimiz, Genç KOMEK Yaz Okulumuza büyük ilgi gösterdi. Öğrencilerimiz, dönem sonunda coşkulu bir kapanışla Genç KOMEK Yaz Okulu’nu tamamladı. Gönül coğrafyamızdaki çocuklarımızın gelişimine katkı vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR

Bosna Hersek’in Kiseljak, Kreşevo ve Zenica, Kosova’nın Prizren, Kuzey Makedonya’nın da Üsküp şehirlerinde düzenlenen Genç KOMEK Yaz Okulu kapanış programlarında 1.000’in üzerinde öğrenci Konya’dan gönderilen hediyelerini ve katılım belgelerini almanın mutluluğunu yaşadı.

Çok güzel bir yaz dönemi geçirdiklerini ifade ederek Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür eden öğrenciler, yaz boyunca birbirinden eğlenceli eğitim ve etkinliklerle zaman geçirerek yeni arkadaşlar edindiklerini belirterek, Genç KOMEK Yaz Okulu’nun her yıl devam etmesini istedi.

Bosna Hersek’teki programa; Kiseljak İslam Birliği Teşkilatı, Saraybosna Müftülüğü ve Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri, Kosova’da düzenlenen programa; Prizren Belediyesi, Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA yetkilileri, Kuzey Makedonya’daki programa ise Köprü ve Ensar Derneği’nden yetkililer ile davetliler katıldı.