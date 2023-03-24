Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay Payas’ta kurduğu Ramazan çadırıyla binlerce depremzedeye iftar ve sahur hizmeti veriyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin, Hatay’ın Payas ilçesinde kurduğu Ramazan çadırında depremzedeler ilk iftarını yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hepimizi tarifsiz bir hüzne boğan 6 Şubat depremleri sebebiyle bu yılki mübarek Ramazan-ı Şerif’i ülke olarak buruk bir şekilde geçirdiğimizi söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay’ın Payas ilçesinde Ramazan dolasıyla Konya çadırı kurduklarını kaydeden Başkan Altay, “Kurduğumuz çadırda günde 2 bin vatandaşımız iftar, 3 bin 500 vatandaşımız da sahur bereketimize ortak oluyor hamdolsun. Ayrıca ilçe belediyelerimizle birlikte gönderdiğimiz 23 bin Ramazan kolisi de depremzede vatandaşlarımıza dağıtılacak. Deprem bölgelerindeki mağduriyeti gidermek için yoğun şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

İlk günden itibaren Hataylı vatandaşların yanında oldukları gibi mübarek Ramazan ayında da onları yalnız bırakmadıklarının altını çizen Başkan Altay, “İnanıyorum ki bu zor zamanları yüksek dayanışma ruhuyla atlatacağız inşallah. Yüce Allah, mübarek Ramazan ayının hatırına milletimizi her türlü afet ve musibetten korusun” ifadelerini kullandı.