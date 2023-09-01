Konya Büyükşehir Belediyesi, meralarda otlayan küçük ve büyükbaş hayvanlar ile yaban hayatındaki canlıların suya kolayca ulaşmalarını sağlamak amacıyla hayvan içme suyu tesisi çalışmalarını sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik hayvan içme suyu tesisi (sıvat) desteği sağlamaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mera alanlarının hayvan yetiştiriciliği açısından en önemli doğal yem kaynaklarından olduğunu ifade etti.

Meralarda su içme yapısında yaşanan bazı sıkıntılara Büyükşehir Belediyesi olarak etkili çözümler ürettiklerini belirten Başkan Altay, “Konya tarım ve hayvancılığın en önemli merkezlerinden biri. Büyükşehir olarak hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik muhtelif desteklerde bulunuyoruz. Meralarımızda su içme yapısının kısıtlı veya çok uzak olması nedeniyle sorun yaşayan yetiştiricilerimiz için başlattığımız sıvat desteğimizi artırarak devam ettiriyoruz” diye konuştu.

SIVAT ÇALIŞMALARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Başkan Altay, hayvan yetiştiricilerine sağlanan desteklerle ilgili şunları kaydetti:

“Hayvanların sevk ile idaresini kolaylaştırmak, et-süt verimini artırmak, bulaşıcı hastalıklara karşı korunması ve meralarda uzun yol kat etmeden suya ulaşabilmeleri için sıvat desteğini artırıyoruz. Sıvatlar, aynı zamanda doğal hayatın devamı açısından da büyük önem taşıyor. Çalışmamız kapsamında yaban hayvanları ve kuşların içme suyuna ulaşmalarını da kolaylaştırıyoruz. İnşallah çiftçimiz ve hayvan üreticilerimiz üretmeye devam ettiği sürece biz Konya Büyükşehir Belediyesi olarak onlara destek vermeye devam edeceğiz.”