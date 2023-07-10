Konya Büyükşehir Belediyesi, Seçme İçme Suyu Arıtma Tesisi girişindeki Hidroelektrik Santrali (HES)'ni tamamladı.KONYA (İGFA)- Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Çumra ilçesinde hayata geçirdiği Seçme İçme Suyu Arıtma Tesisi girişindeki Seçme Hidroelektrik Santrali’ni (HES) tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı üzerinde, Seçme İçme Suyu Arıtma Tesisi girişinde kurulan hidroelektrik santralinin KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletileceğini belirterek, santralin 1.4 megavat kurulu güce sahip olduğunu ifade etti.

Deneme üretimleri başlayan hidroelektrik santrali projesi kapsamında Bağbaşı Barajı’ndan alınan suların, Seçme HES’te türbinlenerek elektrik enerjisi üreteceğini vurgulayan Başkan Altay, “Santralin su kaynağı Göksu Nehri. Buradan gelen akımlar, Mavi Tünel vasıtası ile Konya Kapalı Havzası’na aktarılıyor. Bu aktarım sürecinde ilk olarak Bağbaşı Barajı’nın kaynağında yer alan Bozkır Barajı, Afşar Barajı ve yan derelerden gelen akımlar Seçme İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne geliyor. Burada arıtım yapılırken bir yandan da sular türbinlenerek elektrik enerji üretimi gerçekleştirmeye imkan sağlıyor. Seçme İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde kurduğumuz hidroelektrik santrali, 1.4 megavat kurulu gücünde. Halihazırda deneme aşamasında olan santralimizin tüm prosesleri tamamlandığında senelik 7 milyon kilovat elektrik üretimi planlıyoruz. Kurduğumuz tesis, 24 saat boyunca içme suyu arıtma tesisi girişindeki suyun basıncını kırma esasına göre çalışacak” dedi.