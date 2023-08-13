Konya Büyükşehir Belediyesi Yaş Almışlara Destek Merkezi (YADEM) tarafından Merkezsev Huzurevi sakinlerine yönelik gezi organizasyonu düzenlendi.KONYA (İGFA) - Program kapsamında İstiklal Harbi Şehitler Abidesi ve Mevlana Türbesi’ni ziyaret eden huzurevi sakini büyüklerimiz, “Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri”nin açılışına da katıldı.

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Tarihi Bedesten Çarşısı’ndaki etkinliklere katılan huzurevi sakinlerinin kaliteli ve keyifli zaman geçirmeleri sağlandı.

Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’nı da ziyaret eden büyüklerimiz organizasyon için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.