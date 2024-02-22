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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 128 milyon lira bütçeyle hayata geçirilecek 22 projenin protokolü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla imzalandı.KONYA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 128 milyon lira bütçeyle hayata geçirilecek 22 projenin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen programın açılışında konuşan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, KOP’un 8 il ve 89 ilçeyi içerisine alan geniş bir coğrafyada kalkınmanın yerel unsurlarını desteklemek üzere faaliyet gösterdiğini anımsattı.

Bölgenin en geniş coğrafyasına sahip Konya’da, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bölgedeki kamu kuruluşları ve yerel paydaşlarla koordineli olarak çalışarak bölgenin milli gelirden daha fazla pay almasını sağlayacak projeler gerçekleştirdiklerini belirten Karakoyunlu, “Söz konusu projelerin oluşturulmasına destek veren kamu kurumlarımıza, bu süreçte katkılarını esirgemeyen Konya Valimize, yoğun bir iş birliği gerçekleştirdiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a ve bölgesel kalkınmaya büyük önem veren her bir projenin şekillenmesine bizzat katkılar sunarak himayelerini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a teşekkür ediyorum” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR OLARAK KOYMUŞ OLDUĞUMUZ HEDEFLERE ULAŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2014’teki Yeni Büyükşehir Yasası’ndan sonra büyükşehirler için kırsal kalkınmanın önemli bir hale geldiğini anımsatarak bu konuda da en dikkat çeken şehrin her zaman Konya olduğuna vurgu yaptı.

Konya’nın 42 bin kilometrekarelik coğrafi büyüklüğü, 28 merkez dışındaki ilçe ve 900 bine yakın merkez dışında yaşayan nüfusuyla yasasın en zor uygulanacağı düşünülen yerlerden birisi olduğunu kaydeden Başkan Altay, kırsalda yaşayan vatandaşların sosyal hayatlarının geliştirilmesi, altyapı eksiklerinin tamamlanması ve kalkınma modelleri oluşturularak gelirlerinin artırılması konusu en önemli öncelikleri olduğunun altını çizdi.

Bu arada Konya Valisi Vahdettin Özkan da, kırsalda yaşam kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir bir hayat için bütün kurumların iş birliğinin, hedeflerinin olması ve o sinerjinin oluşturulması önemli olduğunu belirterek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın nitelikli insan kaynakları kalkınma ajansları başta olmak üzere buna çok iyi bir rehberlik yaptığını kaydetti. Vali Özkan, KOP gibi, kalkınma ajansları gibi birimlerin çok güzel hizmetler yaptığını, bu hizmetlerin artarak devam edeceğini, bunun sürdürülebilir olması için de hiyerarşik bir birim, kamu kuruluşu değil bir hizmet üretme ofisleri olarak devam etmesini arz ve talep etti.