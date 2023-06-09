Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ilçeler arası voleybol turnuvası tamamlandı.KONYA (İGFA) - İlçelerde oynanan maçların ardından Konya’da final heyecanı yaşanırken rakiplerini mağlup eden Çumra ve Karapınar finalde kozlarını paylaştı.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde oynanan şampiyonluk maçı ise nefes kesti. 24 ilçeden 125 takım ve 1.500 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada toplam 250 maç oynandı.

Rakibine oranla üstün oynayıp mücadeleyi 3-0 kazanan Çumra mutlu sona ulaştı. Hüyük ile Ilgın ise üçüncülük maçında karşılaştı. Heyecanın son ana kadar devam ettiği karşılaşmada kazanan taraf 3-2’lik skorla Hüyük oldu.

Final karşılaşmalarında dereceye giren takımlara düzenlenen törenle madalya ve kupaları teslim edildi.

Çekişmeli maçların oynandığı turnuva sporseverler tarafından da büyük ilgi gördü. 7’den 70’e tribündeki yerini alan taraftarlar kendi ilçe takımlarına organizasyon boyunca destek verdi.