Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın’a atık suların tarımda kullanımına imkan sağlayacak önemli bir atık su arıtma tesisi kazandırıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın’da atık suların çevresel etkilerini bertaraf etmek ve sağlıklı bir ortamda deşarjını sağlamak üzere atık su arıtma tesisi çalışmalarını sürdürüyor.

Yapımı devam eden Ilgın Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT)’nin inşaatında incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, tesisin teknik özellikleri hakkında bilgi verdi.

İçinde nitrifikasyon ve denitrifikasyon ünitelerinin bulunduğu, azot, fosfor ve karbonun giderileceği tesisin toplam kapasitesinin 7 bin metreküp/gün olduğunu belirten Demir, tesis projesinin 41 bin insanın ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olduğuna vurgu yaptı.

Yıl sonunda inşaatın tamamlanmasıyla birlikte tesisin Ilgın ilçesinin hizmetine sunulacağını aktaran Demir, “İnşaatımız son hızıyla devam ediyor. Ilgın için önemli olan bir proje bu. Bir miktarını hibe kredisi, bir miktarını da öz kaynaklarla karşılıyoruz. Toplam proje maliyeti 301 milyon lira. Dolayısıyla burada yaptığımız arıtma tesisleri aynı zamanda dünyada uygulanan teknolojinin en ileri safhasında. Suyun döngüselliği açısından da önemli bir proje” dedi.

Tesisin aynı zamanda kullanılmış suyun tarımda kullanılmasına imkan sağlayacağını kaydeden Demir, “Burada arıtılan atık sular hem tarıma yansıyacak hem de çevrenin temizliğini sağlayıp çevre kirliliğini önlemiş olacak. Buradan çıkacak su, sebze-meyve hariç; buğday, mısır, hububat türü bitkilerin tamamında kullanılabilecek vasıfta, kaliteli bir su olacak” dedi.