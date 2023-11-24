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İstanbul’da başlayan 'Konya Tanıtım Günleri' 26 Kasım'a kadar sürecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Selçuklu Belediyesi’nin tanıtım standını ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya’nın tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra yöresel lezzetlerinin de tanıtımının yapıldığı Konya Tanıtım Günleri, İstanbul Atatürk Hava Alanında başladı. Her yıl yurtiçi ve yurtdışından binlerce misafiri ağırlayan fuarda Konya’ya özgü geleneksel ve kültürel ürünler başta olmak üzere şehrin tarihi, kültürel ve sosyal hayatı tanıtılıyor.

Selçuklu Belediyesi de Konya Tanıtım Günleri Fuarına büyük bir stantla katılarak ilçeye değer katan tüm yatırımlarını anlatıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Konya Tanıtım Günleri’ne katıldı. Bakan Bolat fuar alanında yer alan Selçuklu Belediyesi tanıtım standını da ziyaret etti. Ziyarette Bolat’a Selçuklu Belediyesi’nin faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

Konyalıların dünyanın neresinde bulunursa bulunsun her zaman bir ve beraber, büyük bir aile olmayı başardığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Konyalılar olarak medeniyetimizin tüm değerlerini ve güzelliklerini kültürümüzü gittiğimiz her yerde tanıtmayı bir görev olarak görüyoruz. Konyamız tüm dinamikleriyle İstanbul’da tanıtılıyor. Selçuklu Belediyesi olarak standımızda bu yıl da imardan altyapıya, spordan kültürel faaliyetlere kadar geniş ölçekte bütün çalışmalarımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile tüm İstanbul’u ve ülkemizin diğer güzide illerinden vatandaşlarımızı pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek Konya Tanıtım Günleri Fuarımıza davet ediyorum.” dedi.