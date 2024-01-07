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Konya genelinde 81 merkezde 945 personelle hizmetlerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 2023 yılında 7 bin 435’i yangın, 1.354’ü arama kurtarma olmak üzere toplam 13 bin 570 olaya müdahale etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2023 yılında 13 bin 570 olaya müdahale ederek Konyalıların huzuru ve güvenliği için mesai yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin güvenliğini sağlamak adına önemli bir rol üstlenen itfaiye teşkilatının belediyenin önemli birimlerinden birisi olduğunu belirterek, ekiplerin fedakarca yürüttüğü çalışmalar sayesinde Konya'nın her bir köşesindeki vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma görevini başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

Konya Büyükşehir İtfaiyesi’nin farklı ülkelerdeki itfaiyecilere verdiği eğitimlerle uluslararası alanda da model olduğunu anımsatan Başkan Altay, şunları kaydetti:

“Büyükşehir Belediyesi İtfaiyemiz, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde Konya İtfaiye Eğitim Merkezi’nde Uluslararası İtfaiye Eğitim Programları düzenliyor. Bu yıl Somali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Bangladeş ve Kuzey Makedonyalı itfaiye erlerine eğitim verildi. Ekiplerimiz uluslararası alandaki çalışmalarının yanı sıra geride kalan 2023 yılı içerisinde 81 merkezde 945 personelle 13 bin 570 olaya müdahale etti. Vatandaşlarımızın zor durumunda yardımlarına koşan tüm personelimize görevlerinde kolaylıklar dilerim.”

Başkan Altay, ayrıca Konya İtfaiyesi personelinin "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'da verdiği kahramanca mücadeleyle enkazdan 168 vatandaşın kurtulmasına vesile olduğunu anımsatarak, çalışmalarda emeği geçenlere tekrar teşekkür etti.

Her türlü felaket ve acil duruma en kısa sürede müdahale etmek üzere hazır bekleyen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2023 yılında 945 personeliyle 7 bin 435 yangın, 1.354 arama kurtarma, 1.795 hayvan kurtarma, 2 bin 986 trafik kazası, boğulma ve diğer olaylar olmak üzere 13 bin 570 olaya müdahale etti.

Yangın önleme faaliyetleri kapsamında 5 bin 82 eğitim ve baca denetimi yapan Konya İtfaiyesi; ayrıca geçtiğimiz yıl 63 bin 271 kişiye de yangın ve ilkyardım eğitimi verdi.