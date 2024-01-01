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Konya Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Rusya, Yunanistan, Çeçenistan, Kırgızistan, Ürdün, Özbekistan ve Türkiye’nin çeşitli illerinde gelen milli sporcuları, “Mevlana Uluslararası Judo Çalışma Kampı”nda ağırlıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Mevlana Uluslararası Judo Çalışma Kampı”, dünyanın 10 farklı ülkesinden milli sporcuları Konya’da bir araya getiriyor.

Konya Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kampa katılan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Konya’da hem ulusal hem de uluslararası çok değerli organizasyonların yapıldığını söyledi.

Huysuz, kampa yaklaşık 350 sporcunun katıldığını, güzel bir çalışma ortamı olduğunu belirterek, “Ülkemizin altyapısında oluşan gelişmenin uluslararası camiadaki etkisi de burada göz önünde. Konya’mız Türk judosuna büyük hizmetler etti, büyük sporcular kazandırdı. Portekiz'de düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Sinem Oruç kızımız Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün ve bu ilin sporcusu. Diğer ülkelerden gelen katılımcılar, Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Uluslararası Judo Çalışma Kampı’nda 5 gün beraber kamp yapacak. Bu da hem Türk judosuna hem de Avrupa ülkelerine büyük katkı sağlayacak. Bu kapsamda bu etkinlikte emeği geçen antrenörlerimize, idarecilerimize, yöneticilerimize ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten ülkemiz adına çok güzel bir organizasyon” değerlendirmesinde bulundu.

“KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜRK SPORUNA GÜZEL SPORCULAR YETİŞTİRDİ”

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonla en ince ayrıntısına kadar ilgilendiğini vurgulayan Huysuz, şunları kaydetti:

“Konya Büyükşehir Belediyemiz özellikle bu organizasyonun her aşamasında var. Hem altyapıdan yetiştirdiği sporcular anlamında hem tesis anlamında, diğer konularda Konya Büyükşehir Belediyemiz gerçekten bize büyük bir yol açtı. Biz de onu federasyon olarak destekliyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi zaten Türk sporuna güzel sporcular yetiştirdi. Sadece judo olarak değil, tekvando, güreş ve diğer branşlarda da bunu sağladı. Spora da gerçekten büyük yatırımlar yapıyor. Bunun da karşılığında karşılıklı olarak güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Gördüğünüz bu atmosfer de Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın, yöneticilerin, antrenörlerin, il temsilcilerinin, bu ilin emeğidir.”

SPORCULAR HEM SOSYALLEŞİYOR HEM DE ANTRENMAN YAPIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi Judo antrenörü Şeyda Aydoğan da kampın çok verimli ve sorunsuz ilerlediğini ifade ederek, “Önümüzdeki Ümitler Türkiye Şampiyonası, Gençler Türkiye Şampiyonası ve akabinde Milli Takım’a katılan sporcularımızın da mücadele edeceği Avrupa ve Dünya Şampiyonları hazırlıkları için bu kampı yapıyoruz. 15 şehrimizden de Milli Takım düzeyindeki tüm sporcularımız burada, onları da davet etmiştik. Türk Milli Takımı adına ve Konya’daki Milli Takım adına yarışmış sporcularımızın hepsi burada. Güzel bir ortak çalışma kampı olacağını düşünüyoruz. Farklı ülkelerden gelen sporcu kardeşlerimizle hem sosyalleşme hem de onların çalışma düzenini öğrenmek adına güzel bir kamp oluyor” dedi.