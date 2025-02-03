Kağıt sektörünün büyük bir heyecanla beklediğiPaper&Tissue Show 2025, 21-23 Ocak2025 tarihleri arasında, BAE’deki Abu Dhabi Ulusal Sergi Merkezi'nde (ADNEC), dünyanın dört bir yanındaki binlerce sektör profesyonelini bir araya getirdiKONYA (İGFA) - Sürdürülebilirliği temel odak noktası olarak benimseyen ‘Paper&Tissue Show2025’ fuarı, 120'den fazla ülkeden 300'den fazla katılımcı ve 16.000 ziyaretçiyi ağırladı.

Bera Holding iştiraki olan Konya KağıtA.Ş., OMKO Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin organize etmiş olduğu Milli Katılım Organizasyonu kapsamında Türkiye Pavillonu bölümünde katılım sağlamıştır.Standımızda 1.hamur bobin kağıt, ebat kağıt, A4 fotokopi kağıdı, okul defterleri çeşitleri ve ofset baskılı karton ambalaj ürünlerimiz sergilenmiştir.

3 gün süren fuarda, standımıza Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, Abu Dhabi Ticaret Müşavirimiz Sayın Fundagül Bacı katılım sağlarken, kağıt-karton-selüloz üreticileri başta olmak üzere Dubai, Abu Dhabi, Katar, Kuveyt, Irak, İran, Gürcistan, Rusya, Azerbeycan, Mısır, Cezayir ve Afrika ülkelerinden çok sayıda katılımcı standımızı ziyaret etti.

ThePaper&Tissue Show 2025, Hindistan, Türkiye, İtalya, Almanya ve Mısır gibi ülkelerden genişletilmiş ulusal Pavillonu sunarak, uluslararası iş birliği için önemli bir platform görevi gördü.Etkinlikte bu yıl eklenen ‘Süpermarket Bölgesi’ile tüm ürünlerin bir arada sergilenmesine olanak sağlandı.Hijyen sektörlerine yönelik HygieneForward 2025 konferansı ile katılımcılara sektördeki yenilikler hakkında bilgi sunuldu. Ayrıca, MENA(Ortadoğu ve Kuzey Afrika) Selüloz Haftası ile işletmeler arası toplantılar, sürdürülebilirlik ve kağıt selüloz üretimi üzerine konferanslar ve uluslararası ortaklarla yeni trend ve teknolojileri üzerine bilgi alışverişive iş görüşmeleri düzenlendi.

Paper&Tissue Show 2025'teki katılımcılar, sektörün 360 derecelik görünümünü sergileyenüreticilerden Tissue, yazı tabı kağıdı, oluklu, kraft kağıt,selülozve konvertingüretimi yapan büyük firmaların yanı sırailave olarak kimyasal, makine, makine yedek parçası, bakım, yazılım firmaları ve40’ın üzerinde ayrı ürün grubu da yer almıştır.

Konya Kağıt A.Ş., Paper&Tissue Show 2025'teki katılımcılara ve ziyaretçilere,sürdürülebilirlik uygulamaları, gelişmiş üretim teknikleri ile pazara sunmuş olduğu ürünleri kapsamlı bir şekilde tanıtıp,iş ilişkilerini güçlendirip müşterilerininihtiyaçlarına göreözel çözüm önerileri sunmuştur.