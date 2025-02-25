Konya'da Karatay Belediyespor Kulübü sporcuları, farklı branşlarda elde ettikleri başarılarla ilçenin gururu olmaya devam ediyor.KONYA (İGFA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 21-23 Şubat tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda Karatay Belediyesporlu sporcular büyük bir başarıya imza attı.

Genç Erkekler Kategorisinde mücadele eden Ali Eymen Demirci ve Burak Demirci Senkron branşında Türkiye 2.’si oldu. Ayrıca, üstün performans sergileyen Burak Demirci, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM)’a katılma hakkı kazandı.

Karatay Belediyespor sporcuları 22-23 Şubat tarihlerinde Denizli’de düzenlenen Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası’nda ise göz doldurdu. Hasan Güngör Spor Salonu’nda, 14 ilden 35 erkek, 20 kız takımı olmak üzere 125 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuva büyük bir heyecana sahne oldu.

İki gün süren karşılaşmalar sonunda Küçükler Bölge Şampiyonası’nda Karatay Belediyespor Masa Tenisi erkek takımları büyük bir başarıya imza attı. Karatay Belediyespor’un A takımı şampiyonayı 2. sırada tamamlarken, B takımı da 4. olarak ilk 4 içinde yer almayı başardı. Bu sonuçlarla her iki takım da Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Masa Tenisi Kız takımı ise mücadeleyi 5. sırada tamamlayarak iyi bir performans sergiledi.