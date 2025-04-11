Konya Karatay Belediyespor Kulübü, elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kulüp, katıldığı üç farklı branşta Türkiye derecesi elde ederek zirveye yerleşti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor’un farklı branşlarda elde ettiği başarılar dolayısıyla sporcuları tek tek tebrik ederek; “Karatay’ımızı gururlandıran birbirinden değerli sporcularımızı yürekten kutluyorum” dedi.

KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyespor, gösterdiği üstün performansla temsil ettiği üç ayrı spor dalında da Türkiye genelinde derece elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu kapsamda Atıcılıkta zirveye yerleşen ve İşitme Engelliler Olimpiyatları’na Masa Tenisinde sporcu gönderen Karatay Belediyespor, güreşteki Türkiye üçüncülüğüyle başarılarına bir yenisini ekledi.

TAKIM ATICILIKTA ZİRVENİN SAHİBİ OLDU

Karatay Belediyespor Atıcılık Takımı, Türkiye Atıcılık Federasyonu’nun Bursa’da düzenlediği Atıcılık Skeet Federasyon Kupası’nda, Takım Türkiye Şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı zorlu mücadelede Karataylı sporcular ferdi sıralamalarda da göz doldurdu. Salih Oday Türkiye 2.si, Kemal Madencioğlu Türkiye 3.sü, Salahi Zaimoğlu Türkiye 4.sü ve Ahmet Baran Türkiye 7.si olarak üstün bir performans sergiledi.

OLİMPİYATLARDA KARATAY RÜZGARI ESECEK

Karatay Belediyespor’un bir diğer gurur kaynağı ise İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası Masa Tenisi Turnuvasında Türkiye 4.’sü olan sporcu Necmettin Şamil Yiğit oldu. Başarılı sporcu, bu derecesiyle 2026 yılında düzenlenecek olan İşitme Engelliler Olimpiyatları için milli takım kampına davet edilerek Milli Takım kadrosuna seçilmeyi başardı.

GÜREŞTE DE MADALYA KARATAY'IN

Karatay Belediyespor’un başarıları sadece atıcılıkla sınırlı kalmadı. 4-6 Nisan 2025 tarihleri arasında Kütahya’da düzenlenen U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Karatay Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Mustafa Kenan Çelik, 48 kg’da Türkiye 3.sü olarak önemli bir başarıya daha imza attı.

SPORCULARIMIZ HER BRANŞTA ZİRVENİN SAHİBİ

Karatay Belediyesporun her branşta zirvede olduğunu söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Sporun her dalında Karatay’ı en iyi şekilde temsil eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bu başarılar asla tesadüf değil. Atıcılık Federasyon Kupası’nda takım halinde Türkiye Şampiyonu olan Atıcılık Takımımızı, ferdi sıralamalarda dereceye giren sporcularımızı ve kıymetli antrenörümüzü tebrik ediyorum. Aynı şekilde güreş branşında Türkiye 3.’sü olan Mustafa Kenan Çelik kardeşimizi ve 2026 İşitme Engelliler Olimpiyatları için milli takıma davet edilen Necmettin Şamil Yiğit’i de gönülden kutluyorum” dedi.