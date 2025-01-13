Konya'da Karatay Belediyespor U16 Erkek Basketbol Takımı bu zaferle birlikte, Bölge Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Takım, Bölge Şampiyonası’nda hem Konya’yı hem de Karatay’ı temsil edecek.KONYA (İGFA) - Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U16 Erkekler Basketbol Turnuvası’nda Karatay Belediyespor U16 Erkek Basketbol Takımı, gösterdiği üstün performansla büyük bir başarıya imza attı.

Turnuvada 18 takım arasından sıyrılarak finale yükselen takım, Konya’da düzenlenen final karşılaşmasında Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı’nı mağlup ederek şampiyon oldu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şampiyon olan takımı tebrik ederek; sporda bir başarıya daha ulaştıkları için mutlu olduklarının altını çizdi.

“U16 Erkek Basketbol Takımımız Konya şampiyonu olarak şehrimizi bölge şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı" dyen Başkan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak spora verdiğimiz desteğin ve altyapıya yaptığımız yatırımların bir sonucudur. Gençlerimizin sahadaki enerjisi, kazanma arzusu ve takım ruhu, geleceğe yönelik olan inancımızı pekiştiriyor. Tüm branşlarda başarı hikâyesi yazmaya devam eden ve kısa sürede kendi taraftar kitlesiyle bütünleşen kulüp yöneticilerimizi, takımımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum” dedi.