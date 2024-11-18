Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2024 yılının değerlendirilmesi, ilçede devam eden projeler ve yatırımlarda gelinen aşamaların ele alınması ve tamamlanan yatırımların ilçeye katkılarının değerlendirilmek için belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Belediyenin her konudaki koordinasyonunu artırmak ve gelecekteki projelerle ilgili hazırlıklı olunmasını da amaçlayan söz konusu toplantıda Başkan Hasan Kılca, hem geride bırakmaya hazırlandığımız 2024 yılının belediye çalışmaları açısından kısa bir değerlendirmesini yaptı hem de gelecek döneme ilişkin hedefleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

HASSASİYETLERİMİZDEN VE İLÇEMİZE HİZMET VİZYONUMUZDAN TAVİZ VERMEDEN HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Karatay Belediye Başkan Yardımcılarının yanı sıra birim müdürlerinin de kendi alanlarıyla ilgili sunum yaptığı toplantıyı değerlendiren Hasan Kılca, belediye olarak hayata geçirdikleri çalışmaların takibi, tamamlanması ve yeni planlamalar için belediye başkan yardımcıları ve belediye birim müdürleriyle düzenli olarak bir araya geldiklerinin altını çizdi.

İlçeyi ilgilendiren tüm başlıklarda bugüne kadar olduğu gibi hassasiyet ve hizmet vizyonunundan taviz vermeden ilçeye hizmet etmeye devam edeceğini belirten Kılca; “Karatay’ımızdaki bütün hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak, mutluluklarına mutluluk katmak ve her bir insanımıza dokunmak için çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı ‘Bir Başka Karatay’ vizyonumuza dayandırarak hayata geçiriyoruz. Geride bırakmaya hazırlandığımız 2024’te de aynı anlayışla çalıştık. Eğitim projelerinden ulaşıma, turizm ve kültürden toplu konut hamlelerimize, kentsel dönüşümden spora, sosyal belediyecilik uygulamalarımızdan sağlık yatırımlarımıza, sosyal tesislerden Sıfır Atık’a; park, bahçe ve yeşil kuşak çalışmalarımızdan daha pek çok hizmeti hemşehrilerimizle buluşturmuş olmanın haklı gururunu bu yıl boyunca da yaşamış olduk. Çok daha fazlası için gayret ediyoruz. Bunun için de bu yılı yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle sık sık bir araya geldiğimiz toplantılarımızla ele alıyoruz.” dedi.