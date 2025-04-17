Konya Karatay Belediyesi, 2025 yılı asfalt sezonunun startını verdi. Yeni sezonun ilk sıcak asfalt çalışması, Fevzi Çakmak Mahallesi Yakamoz Caddesi’nde gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz asfalt sezonunda olduğu gibi bu sezonda da ilçe merkezi ve merkeze en uzak mahallelerdeki yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte ekipler, ilk sıcak asfalt serimini Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 350 metrelik bir alanda, Yakamoz Caddesi’nde hayata geçirdi.

SEZON BOYUNCA VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, asfalt sezonuna dair yaptığı açıklamada; Karatay’ın ulaşım ağını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için asfalt sezonuna hızlı bir giriş yaptıklarını ifade etti.

Fen İşleri ekiplerinin sezon boyunca Karatay’ın dört bir yanında yoğun bir çalışma yürüteceğine vurgu yapan Hasan Kılca, “Karatay’ımız sürekli büyüyen, gelişen bir konumda. Biz de vatandaşlarımızın isteklerine daha hızlı cevap vermek için gece gündüz çalışıyoruz.

Yeni sezon asfalt çalışmalarımız başladı. Mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu asfalt çalışmaları için ekiplerimiz ilçemizin birçok noktasında yoğun bir çalışma içerisinde. Bu kapsamda ekiplerimiz, altyapı çalışmaları tamamlanan Fevzi Çakmak Mahallesi Yakamoz Caddesi’nde 350 metrelik bir alanda asfalt serimi gerçekleştiriyor. Bölgemiz, asfaltlama çalışmalarıyla birlikte daha güzel bir görünüme kavuşacak. Yaptığımız tüm hizmetler hemşehrilerimiz ve Karatay’ımız için. Bu yıl için hedeflediğimiz tüm işlerimizi tamamlayana kadar ekiplerimiz çalışmaya ve sahada olmaya devam edecek” dedi.