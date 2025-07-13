Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yürüttüğü sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.KONYA (İGFA) - Konya'da fiziki belediyecilik alanında yaptığı yatırımlarla öne çıkan Karatay Belediyesi, ilçenin birçok noktasında yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, belirlenen planlama dahilinde sahada yoğun mesai yapıyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde devam eden çalışmalarda, yaklaşık 1300 metrelik alanda sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Başkan Hasan Kılca da, saha ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı ve sıcak havalarda emek veren personele teşekkür etti.

Hasan Kılca, “Fevzi Çakmak Mahallesi başta olmak üzere sanayi bölgelerimizde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Merkezden kırsala kadar 30’dan fazla ekibimiz ile altyapı ve asfalt çalışmalarını sürdürüyoruz. Sezon boyunca ihtiyaç duyulan her noktada yol, kaldırım, rögar ve sıcak asfalt çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Karatay’ın güzelleşmesi için tüm birimlerin koordineli şekilde çalıştığını vurgulayan Başkan Kılca, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz ile Fen İşleri Müdürlüğümüz ve diğer tüm birimlerimiz ile el birliği içinde ilçemiz için çalışıyoruz. Yenilenen yolumuzun Karatay’ımıza ve Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.