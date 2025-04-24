Karatay Belediyespor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı, elde ettiği başarılarla Karatay’ı ve Konya’yı gururlandırdı. İşitme Engelliler Rıza Keskin Gençler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na 12 sporcu ile katılan takım, turnuvadan önemli derecelerle döndüKONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyespor Kulübü, ulusal şampiyonalarda önemli başarılar elde ederek Türkiye Şampiyonaları’nda Konya’yı başarıyla temsil ediyor.

Karatay Belediyespor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı, 17-20 Nisan 2025 tarihlerinde Sivas’ta düzenlenen İşitme Engelliler Rıza KESKİN Gençler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na 12 sporcuyla katılarak büyük başarılar elde etti. Gençler Serbest Stil’de Muhittin Kolçak 125 kg’da Türkiye şampiyonu olurken, Mehmet Vural 60 kg’da Türkiye ikincisi oldu. Takım halinde ise Gençler Serbest Stil’de Türkiye üçüncülüğü kazanıldı. Ayrıca Muhittin Kolçak, Gençler Grekoromen Stil’de 130 kg’da ikinci oldu. Büyükler Serbest Stil kategorisinde ise Mustafa Dölek 57 kg’da, Mehmet Dölek 65 kg’da, Murat Mert İnan 86 kg’da, Ömer Çek 97 kg’da ve Cuma Sarıgül 125 kg’da Türkiye beşincisi oldu. Büyükler Grekoromen Stil’de ise takım halinde Türkiye üçüncülüğü elde edildi.

Başarıların ardından Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şampiyon güreşçileri ve Karatay Belediyespor Kulübü yöneticilerini makamında ağırladı.

Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Kılca, Karataylı gençlerin ilçeyi gururla temsil ettiğini belirterek, hedeflerinin Karatay’dan milli takımlarımıza sporcular yetiştirmek, gençlerimizi spora yönlendirmek ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olduğunu söyledi. Başkan Hasan Kılca, elde ettikleri başarılarla Karatay’ın gururu olan sporcuları ödüllendirerek, desteklerinin artarak süreceğini belirtti.