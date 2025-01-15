Konya Karatay Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlama projesi kapsamında “SECAP Paydaş Çalıştayı” gerçekleştirdiKONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi’nin, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı (SECAP) hazırlık çalışmaları kapsamında “SECAP Paydaş Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda, çevre ve enerji tüketimiyle ilgili önemli başlıklar masaya yatırılırken, Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı (CPVA) ile de bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Aziziye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştaya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, KOP (Konya Ovası Projesi) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, CPVA Türkiye proje ekip lideri Daiva Matonıenė ve akademisyenler katıldı.

Ekim Ayında Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlama projesini başlatan Karatay Belediyesi çalıştayda; çalışma grubu eğitimleri, sera gazı envanter çalışmaları ve İklim Riskleri ve Kırılganlık Analizi çalışmalarını anlattı. Ayrıca Karatay Çevre ve İklim Çalışmaları, Karatay Sera Gazı Envanteri, İklim Riskleri Analizi Sonuçları, Azaltım Eylemleri ve Uyum Eylemleri gibi konular da detaylı şekilde ele alındı.

KARATAY’DAN ULUSLARARASI İMZA

Öte yandan; Çalıştayda, Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı (CPVA) ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın (SECAP) uygulanmasına yönelik finansal model fizibilite çalışması hazırlanması için işbirliği anlaşması imzalandı. Bu önemli anlaşma, Karatay Belediyesi, Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı (CPVA) arasında, EU4ETTR Projesi çerçevesinde işbirliğini resmileştirdi.

KARATAY ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE KİLOMETRE TAŞI OLACAK

İmzalanan anlaşmayla Eylem, İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi Girişiminin (CoM) bölgede daha fazla benimsenmesi yoluyla Türkiye’de ve uluslararası alanda iklim değişikliğiyle mücadele edilecek ve enerji dönüşümü desteklenecek. Yine anlaşmayla sürdürülebilir enerji çözümlerinin geliştirilmesi, Finansal model oluşturulması, Uluslararası deneyimlerin paylaşılması ve Belediye Başkanlarının iklim hedeflerini gerçekleştirmesine destek olunması sağlanacak. Bu işbirliği, Türkiye ve Batı Balkanlar'da Belediye Başkanları Sözleşmesi'nin daha geniş bir şekilde benimsenmesini destekleyerek, iklim değişikliği ile mücadelede ve enerji dönüşümünde önemli bir kilometre taşı olacak.