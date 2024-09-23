Konya Karatay Belediyespor Kulübü, voleybola yeteneği olan ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen yeni sporcuların keşfedilmesi, gençlerin voleybol sporuna kazandırılması amacıyla voleybol altyapı seçmelerini gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Karatay Belediyespor Kulübü, voleybola yeteneği olan ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen yeni sporcuların keşfedilmesi, gençlerin voleybol sporuna kazandırılması amacıyla voleybol altyapı seçmelerini gerçekleştirdi. Belediye olarak sporu ve sporcuyu destekleyen yatırımlar yaptıklarını aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Gençlerimizin voleybola ve ülkemiz sporuna hizmet etmelerine katkıda bulunmuş olduk. Kulübümüze katılan tüm sporcu kardeşlerimi kutluyorum” dedi.

Karatay Belediyesi Spor Kulübü, geleceğin sporcularını belirlemek ve kulübün altyapısını daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda voleybol takımına dahil edilmeleri amacıyla 2012 ile 2016 yılları arası yaş gruplarındaki kız ve erkek sporcuları kapsayan altyapı seçmeleri tamamlandı.

Karatay Belediyesi Çimenlik Spor Salonu’nda gerçekleştirilen seçmeler, Karatay Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı’nın antrenörleri, teknik heyeti ve kulüp yöneticileri tarafından büyük bir titizlikle yapıldı. Seçmelere katılan 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 doğumlu kızlar ile erkekler, iki gün boyunca takımların altyapısına dahil olabilmek için döktü.

YETENEKLİ SPORCULARI KEŞFEDİP VOLEYBOLA KAZANDIRIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak sporu ve sporcuyu destekleyen yatırımlar yaptıklarını aktararak bu alanda önemli işlere imza atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Karatay Belediyespor Kulübü’nün gerek yeni sporcuların keşfi, yetişmesi ve geleceğe hazırlanması gerekse de Konya ile ülke sporunda adından söz ettirebilmesi adına yoğun bir gayretin içerisinde olduğuna vurgu yapan Başkan Hasan Kılca; “Kulübümüz, voleybola ilgi duyan kardeşlerimizin kulübümüz bünyesine dahil olarak güçlü bir kadro oluşturma hedefiyle yetenekli yeni voleybolcuların seçimi yapıldı. Bu sayede gençlerimizin voleybola ve ülkemiz sporuna hizmet etmelerine katkıda bulunmuş olduk. Kulübümüze katılan tüm sporcu kardeşlerimi kutluyorum” ifadelerini kullandı.