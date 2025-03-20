Konya'da Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Osmanlı’dan miras kalan kadim geleneklerden biri olan “Tekne Orucu” programı düzenledi.KONYA (İGFA) - Geçmişten günümüze taşınan “Tekne Orucu” geleneği, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde düzenlenen bir etkinlikle yaşatıldı. Çocuklar, etkinlikte öğlene kadar oruç tutarak ibadetin önemini keşfetme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında çocuklar için birbirinden keyifli atölyeler de düzenlendi.

Rozet Atölyesi’nde kendi rozetlerini tasarlayan minikler, Çizgi Film Atölyesi’nde sevdikleri kahramanları canlandırdı. Ramazan ve Kudüs Atölyesi’nde Ramazan ayının önemini ve Kudüs’ün manevi değerini öğrenen çocuklar, Boyama Atölyesi’nde de hayal güçlerini kağıda döktü. Program sonunda çocuklara Ramazan Heybesi hediye edildi. İçinde sürpriz hediyeler bulunan heybe, çocukların etkinlikten unutulmaz anılarla ayrılmasını sağladı.

GELENEKSEL MİRASIMIZI YAŞATIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kültürel mirasları yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini belirterek, programa katılan tüm çocuklara teşekkür etti.

‘Tekne Orucu, çocuklarımızın Ramazan ayını anlamalarına vesile olan güzel bir gelenektir’ diyen Başkan Kılca, “Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerimizi pekiştirmenin ayıdır. Biz de Karatay Belediyesi olarak, geleneklerimizi yaşatmak ve çocuklarımıza bu ruhu en güzel şekilde aktarmak için Gençlik Meclisimizin öncülüğünde “Tekne Orucu” etkinliği düzenledik. Çocuklarımız burada hem eğlenceli hem de öğretici atölyelere katılarak keyifli vakit geçirdi. Etkinlik sonunda onlara içinde çeşitli hediyelerin bulunduğu Ramazan

Heybesi hediye ettik. Onların mutluluğu bizim için çok kıymetli. Bizler yavrularımız için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.