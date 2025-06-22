Konya'da Karatay Belediyesi, gençler ve çocuklar için yaz okulu etkinliklerini duyurdu. 5. kez düzenlenecek Karatay Gençlik Meclisi Yaz Okulu lise öğrencilerini, ilk kez açılacak Karatay Tabiat Mektebi Yaz Okulu ise 7-10 yaş arası minik doğa severleri bekliyor.KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen gençler ve çocuklar için iki ayrı yaz okulu programı başlatıyor. Karatay Gençlik Meclisi Yaz Okulu 5. kez kapılarını açarken, Karatay Tabiat Mektebi’nde ilk kez düzenlenecek yaz okulu doğayla iç içe bir öğrenme deneyimi sunacak.

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Karatay Gençlik Meclisi Yaz Okulu, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle lise öğrencilerine yönelik planlandı. 26-30 Haziran 2025 tarihleri arasında başvuruların alınacağı program, 7 Temmuz-15 Ağustos 2025 arasında gerçekleştirilecek. Başvuru ve detaylar için yazokulu.karatay.bel.tr adresi ziyaret edilebilir.

Yaz Okulu’nda gençleri; sinema, bilim merkezi gezisi, buz pateni, şehir turu, piknik, teknik geziler, paintball, bowling, laser tag, yüzme, halı saha ve at binme gibi renkli etkinlikler bekliyor. Ayrıca, Kur’an-ı Kerim, Siyer, İlmihal, Kadim Kudüs Atölyesi, Ebru Atölyesi, Sıfır Atık Atölyesi ve E-Spor Atölyesi gibi derslerle manevi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanacak. Eğitimler, Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İstiklal İlkokulu’nda yapılacak.