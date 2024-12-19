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Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Yerli Malı Haftası dolayısıyla hem yerli ürünlere dikkat çekmek hem de yerli ekonominin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Kuvayı Milliye İlkokulu’nda düzenlenen etkinliklere katıldı.KONYA (İGFA) -  Karatay'da öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Hasan Kılca, söz konusu etkinlikler kapsamında Konya Pazarcılar Odası işbirliğiyle hazırlanan meyveleri öğrencilere ve öğretmenlere ikram etti.

Yerli üretimin önemine vurgu yapan Hasan Kılca; öğrencilerle bir araya gelerek yerli ürünlerin kullanılmasının hem yerel ekonomi hem de çevre için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Başkan Kılca; “yerli ürünler geleceğimizin teminatıdır” dedi.

Kaynak: igf