Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İsmil Mahallesi’nde yapımı devam eden 5. Güneş Enerji Santrali’nde incelemelerde bulunarak, Karatay Belediyesi’nin enerji ihtiyacının 1,5 katını karşılayacak kapasitede temiz ve sürdürülebilir enerji üretimine devam ettiklerini söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi’nin çevre dostu enerji yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Yenilenebilir temiz enerji alanında örnek projelerden biri olan İsmil Güneş Enerji Santrali, 105 bin metrekarelik bir alana kuruluyor. Toplam 13 bin 440 panelin yer alacağı santral tamamlandığında 6 MW elektrik üretim kapasitesine ulaşacak.

TÜKETTİĞİMİZ ENERJİNİN 1,5 KATINI ÜRETECEĞİZ

Santral alanındaki incelemeleri sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Kılca, Karatay’ın enerji yatırımlarıyla sürdürülebilirliğe güçlü bir katkı sunduğunu vurguladı. Kılca, İsmil GES’in tamamlanmasıyla birlikte, enerji ihtiyaçlarının 1,5 katını karşılayacak bir üretim kapasitesine erişeceklerini ifade etti.

Hasan Kılca; “Karatay Belediyesi olarak üretmeye devam ediyoruz. Tükettiğimiz tüm enerjiyi güneşten elde ediyor, fazlasını da şehrimizin hizmetine sunuyoruz. Güneş enerjisi; yenilenebilir, ekonomik ve güvenli bir kaynak olmasının yanı sıra belediyemize de ekonomik kazanımlar sağlıyor. Öte yandan bugüne kadar hizmete sunduğumuz güneş enerji santralleriyle hem enerji tasarrufu sağladık hem de belediye bütçemize önemli katkılar sunduk.” dedi. Kılca Güneş Enerjisi yatırımlarının sürdürülebilirlik ve çevre dostu şehir yönetimi anlayışının temel taşlarından biri olduğunun da altını çizdi.

KARATAY TEMİZ ENERJİDE ÖNCÜ OLACAK

Haziran ayında gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında, kabul edilerek yürürlüğe giren Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı'na (SECAP) da değinen Kılca, “Bu planla birlikte Karatay’ımızı temiz enerjiye geçişte öncü bir konuma taşıyacağız” dedi.