Konya Karatay Lavanta Günleri, bu yıl da mor tarlasıyla görsel bir şölen sunarak Türkiye’nin dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Üç gün süren organizasyonda 455 bin 870 kişi konuk edilerek etkinlik kendi rekorunu kırdı.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Lavanta Günleri, üç gün boyunca vatandaşları lavantanın büyüleyici atmosferiyle buluşturdu.

Festival süresince ziyaretçiler, Karaaslan Mahallesi’ndeki Türkiye’nin en büyük lavanta tarlasında yürüyüş yaptı, stantları gezdi, çocuklar ise etkinliklerde doyasıya eğlendi. Konya başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirler, Karatay’ın bu özel etkinliğine yoğun ilgi gösterdi.

TURİZME İKİ GÜZEL KATKI: LAVANTA VE GÜL BAHÇESİ

28 Haziran’da kapılarını açan 340 bin metrekarelik Karatay Lavanta Bahçesi, etkinliklerin ardından da ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bahçede yer alan dekoratif objeler, misafirlerin fotoğraf çekerek anılarını ölümsüzleştirmesine olanak sağlıyor.

13 Haziran’da açılan Karatay Mevlana Gül Parkı ise 190 farklı türde binlerce gül ile ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor. Her iki bahçe, Konya turizmine önemli katkılar sunarken, Karatay Lavanta Günleri, 3 günde 455 bin 870 ziyaretçiyle rekor katılıma ev sahipliği yaptı.

TÜM TÜRKİYE’DEN YOĞUN KATILIM

Lavanta Günleri’ne hem Konya’dan hem de Türkiye’nin dört bir yanından yoğun katılım oldu. Ziyaretçiler, organizasyonun her detayındaki emeği takdir ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Karatay’a ayrı bir renk katan etkinlik için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

KARDEŞ ÜLKE KAZAKİSTAN'DAN LAVANTA GÜNLERİ'NE ANLAMLI DESTEK

Karatay Lavanta Günleri, sadece Türkiye’nin dört bir yanından değil, dost ve kardeş ülkelerden gelen misafirleriyle de uluslararası bir buluşmaya dönüştü. Etkinlik kapsamında Kazakistan Cumhuriyeti Türkistan Eyaleti Sauran İlçe Belediye Başkanı Danışmanı Mukhamejan Jumadıllaev de festivale katıldı.

ukhamejan Jumadıllaev, Kazakistan Türkistan Eyaleti Sauran İlçesi Belediye Başkanı Maksat’ın selamlarını ileterek şöyle konuştu: “Türkiye’nin güzide şehri Konya’da, Lavanta Festivali’nde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Lavanta; sadece tabiatın eşsiz bir armağanı değil, aynı zamanda huzurun, saflığın ve güzelliğin sembolüdür. Bu anlamlı kültürel ve manevi etkinliğin, uluslararası dostluk ve iş birliğini daha da pekiştireceğine gönülden inanıyoruz.”

Jumadıllaev ayrıca, Türkiye ile Kazakistan arasındaki kardeşlik bağlarına da dikkat çekerek, “Kardeş ülke Türkiye ile Kazakistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlar, yüzyılların derinliğinde beslenmektedir. Bugünkü festival, bu kadim bağların en güzel yansımasıdır. Festivalden unutulmaz hatıralarla ayrılıyoruz. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya misafirperverliği ve bu anlamlı organizasyon için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.