Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) güz dönemi kayıtları başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatandaşların hem sosyalleşmeleri hem de meslek sahibi olabilmeleri için faydalı eğitimler veren KOMEK’in Konya’da önemli bir ihtiyacı giderdiğini belirterek, “Şehrimizin önemli bir markası olan KOMEK’le kendisini yetiştirmek ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen tüm vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. 73 merkezde; 26 yüzme havuzu, 35 spor salonu, 35 oyun salonuyla ferah mekânlarda 571 branşta yeni döneme hazırlıklarımızı tamamladık. Bugüne kadar 1 milyondan fazla kursiyerimizin faydalandığı KOMEK’te bu dönem de yüzlerce farklı branşlarda eğitim planladık. Yeni bir meslek edinmek, işinde profesyonelleşmek ve yeni arkadaşlıklar edinmek isteyen herkesi kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

SERTİFİKALAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINABİLİYOR

KOMEK ve ASEM’lerde yeni dönemde hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimler devam edecek. Kayıt olma, yoklama gibi tüm süreçlerin dijital ortamda yürütüldüğü KOMEK yetişkin eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, MEB ve Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifikalarını e-devlet üzerinden alabilecek.

KUZEM EĞİTİMLERE DEVAM EDECEK

Yüz yüze eğitimlerin yanında KOMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (KUZEM) dersleri bu dönem de dolu dolu geçecek. Kişisel gelişim, el sanatları, bilişim teknolojileri, yabancı diller ve daha birçok alanda eğitimlere devam eden KUZEM, yeni dönemde de Laravel Eğitimi, Yapay Zeka Eğitimi, Görgü Kuralları ve Zarafet Eğitimi, Empati ve İletişim Eğitimi, İkna Teknikleri Eğitimi, Kişisel İmaj ve Profesyonel Duruş Eğitimi, Konsantrasyon Eğitimi, Mutlu ve Başarılı Çocuk Yetiştirme Sanatı eğitimleri verecek. KUZEM öte yandan geleneksel eğitimden yararlanamayan ve kurs merkezi binalarına gitmekte zorluk yaşayan engelli bireyler için de Web Tasarımı ve Engelli Bireyler İçin Çağrı Merkezi Elemanı eğitimleri verecek.

KAYITLAR İÇİN SON TARİH 9 EKİM

Konya merkez ve ilçelerde 73 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları 9 Ekim tarihine kadar “komek.org.tr” adresinden yapılabiliyor.