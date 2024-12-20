Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri’nde İngilizce öğrenmek isteyen 9. ve 10. sınıf öğrenciler için Dil Okulu düzenleniyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri’nde (LİMA) İngilizce öğrenmek isteyen 9 ve 10’uncu sınıf öğrenciler için Dil Okulu düzenleniyor.

İngilizce eğitim programı; okuma, yazma, dinleme, dil bilgisi (gramer) ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik derslerin yanı sıra indoor ve outdoor etkinliklerden oluşacak. Indoor aktivitelerde verilen temel beceriden birine odaklanarak yoğunlaştırılmış pekiştirme çalışmaları yapılırken, outdoor etkinliklerde öğrenciler kurum dışında pratik yaparak İngilizce konuşma becerilerini geliştirme imkanı bulacak.

Haftalık 15 saat dersin uygulanacağı programda, okuma, yazma, dinleme ve anlama becerilerinin ölçülmesi planlanıyor. Her 3 haftada bir düzenlenecek sınavlarla öğrenci ilerlemesi de değerlendirilecek.

A2 seviyesine sahip 9. veya 10. sınıf öğrencilerinin başvurabileceği Dil Okulu’nda öğrencilerin yazılı sınav ile İngilizce mülakat süreçlerini başarıyla tamamlaması gerekiyor.

Fuat Sezgin LİMA’da hayata geçirilecek Dil Okulu’na kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, 21 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında “lisemedeniyet.konya.bel.tr” adresinden başvurularını gerçekleştirebilecek.